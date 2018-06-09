В США рассказали, кто должен оказать первичную финансовую помощь КНДР

Государственный секретарь США Майк Помпео выразил надежду, что первичную финансовую помощь Северной Корее окажут соседние страны, цитирует Госдеп интервью госсекретаря корейскому телеканалу YTN Korea.

«Мы рассчитываем, что страны региона предоставят первоначальную финансовую поддержку [КНДР]», — сказал Помпео.

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Он также отметил, что связи, которые Пхеньян может установить после саммита США и КНДР, помогут Северной Корее наладить отношениям с соседними государствами. Эти связи, по мнению госсекретаря, будут способствовать налаживанию экономической ситуации в стране. Помпео подчеркнул, что впоследствии страна должна самостоятельно себя обеспечивать.

Ранее Помпео заявил, что возможное заключение мирного договора между Вашингтоном и Пхеньяном будет прорабатываться в будущем.