Трамп продлил санкции против белорусских чиновников

Президент США Дональд Трамп на год продлил действие санкций против ряда граждан Белоруссии и членов правительства страны. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Как отмечается, согласно законодательству США, данные санкции продлеваются ежегодно при сохранении «угрозе национальной безопасности и внешней политике США».

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При этом санкции в отношении белорусских чиновников были введены в марте 2006 года в отношении лиц, которые «подрывают демократические процессы или институты».

Граждане Белоруссии, в отношении которых введены санкции, по мнению властей США, были связаны с нарушения прав человека, включая «политические репрессии, задержания и исчезновения людей и с коррупцией».