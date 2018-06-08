Трамп обвинил Францию и Канаду в попытках помешать международной торговле

Президент США Дональд Трамп заявил, что Франция и Канада мешают ведению международной торговли. Об этом он написал в твиттере.

Он также обвинил оба государства в накладывании слишком высоких пошлин на Штаты.

«Они (Канада и Франция — «Газета.Ru») облагают США огромными пошлинами и создают неденежные барьеры. Торговый профицит ЕС с США — $151 млрд, и Канада не допускает наших фермеров на свой рынок», — отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп призвал японских инвесторов активнее вкладываться в США. Также ранее сообщалось, что правительство Мексики обратилось в ВТО из-за новых пошлин США.