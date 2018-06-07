«Газпром» обратился в суд в Швейцарии из-за спора с «Нафтогазом»

«Газпром» обратился в швейцарский суд для предоставления доступа материалам дела о взыскании его активов в Швейцарии. Компания в дальнейшем намерена обжаловать действия судебных приставов, говорится в сообщении «Газпрома», поступившем в «Газету.Ru».

Отмечается, что аналогичное заявление в голландский суд компания собирается направить позднее. В «Газпроме» добавили, что к настоящему моменту не получил ни от кого официальных уведомлений о принудительном исполнении решений суда в Швейцарии.

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Ранее сообщалось, что «Газпром» пока не намерен выплачивать «Нафтогазу Украины» $2,6 млрд, которые в феврале присудил Стокгольмский арбитраж по итогам рассмотрения двух судебных разбирательств между компаниями.

В «Газпроме» уверены, что смогут оспорить это решение в апелляционном суде.