Швеция одобрила строительство «Северного потока — 2»
Представитель Партии центра Швеции по международным вопросам Черстин Люндгрен заявил, что Швеция одобрила строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
«Правительство Швеции одобрила строительство «Северного потока – 2»», — сказал Люндгрен.
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Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что власти Швеции и Дании выдадут разрешения по «Северному потоку — 2» во втором квартале текущего года.
По словам президента России Владимира Путина, российская сторона готова расширить состав участников проекта газопровода «Северный поток — 2».