Путин вышел на связь с Новаком

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Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» вышел на связь с министром энергетики Александром Новаком.

Новак стал первым министром, с кем в прямом эфире связался Путин.

Это произошло после вопроса от жителя Санкт-Петербурга о росте цен на бензин.

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В России началась 16 по счету «прямая линия» российского президента Владимира Путина с жителями страны.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что Путин в ходе «прямой линии» будет поддерживать связь с губернаторами регионов и членами правительства.