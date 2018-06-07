Путин вышел на связь с Новаком
Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» вышел на связь с министром энергетики Александром Новаком.
Новак стал первым министром, с кем в прямом эфире связался Путин.
Это произошло после вопроса от жителя Санкт-Петербурга о росте цен на бензин.
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В России началась 16 по счету «прямая линия» российского президента Владимира Путина с жителями страны.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.
Ранее сообщалось, что Путин в ходе «прямой линии» будет поддерживать связь с губернаторами регионов и членами правительства.