Центробанк хочет увеличить сумму возмещения вкладчикам

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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор выступает за увеличение суммы возмещения вкладчикам. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы считаем целесообразным увеличить сумму возмещения в тех ситуациях, когда вкладчик объективно не имел возможности управлять рисками, более того, это социально чувствительные ситуации: получение наследства, покупка-продажа квартиры, получение страховых выплат и социальных пособий», — сказала Набиуллина.

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Она подчеркнула, что совместные предложения были отработаны с Агентством по страхованию вкладов.

Ранее сообщалось, что АСВ начало массово судиться с вкладчиками обанкротившихся банков.