Центробанк хочет увеличить сумму возмещения вкладчикам
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор выступает за увеличение суммы возмещения вкладчикам. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы считаем целесообразным увеличить сумму возмещения в тех ситуациях, когда вкладчик объективно не имел возможности управлять рисками, более того, это социально чувствительные ситуации: получение наследства, покупка-продажа квартиры, получение страховых выплат и социальных пособий», — сказала Набиуллина.
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Она подчеркнула, что совместные предложения были отработаны с Агентством по страхованию вкладов.
Ранее сообщалось, что АСВ начало массово судиться с вкладчиками обанкротившихся банков.