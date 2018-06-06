В Минфине назвали невозможным изменение бюджетного правила

Замминистра финансов Владимир Колычев заявил, что смягчение бюджетного правила в части изменения цены нефти невозможно. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Изменение бюджетного правила в части структурного уровня цены на нефть невозможно, этот вопрос не обсуждается», — сказал Колычев.

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Он пояснил, что подобные изменения приведут к снижению предсказуемости макроэкономических условий для бизнеса и граждан, а также — поставят под угрозу возможность устойчивого достижения ориентира по инфляции.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что для нахождения денег на реализацию «майского указа» президента лучше скорректировать бюджетное правило.