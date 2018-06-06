Гройсман предложил уволить главу Минфина

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что он предложил Верховной раде уволить главу министерства финансов страны Александра Данилюка. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Подписал представление в Верховную раду на увольнение с должности министра финансов Александра Данилюка», — заявил Гройсман.

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Ранее премьер-министр Украины сообщил, что внешний долг страны — ее главная экономическая проблема.

Он отметил, что фактически с 2007 по 2010 год правительство взяло в долг $26 млрд.

Украинский премьер добавил, что на сегодняшний день долг страны превышает $65 млрд. Эти деньги, по его словам, «лежат на плечах украинцев и украинского экономики».