Путин обратился к австрийским деловым кругам на немецком языке

Президент России Владимир Путин на немецком языке обратился к представителям деловых кругов Австрии и отметил, что сотрудничество между странами могло бы быть более крепким, сообщает РИА «Новости».

«Друзья мои, сотрудничество действительно в очень хорошем состоянии, однако наше сотрудничество может быть намного лучше. Мы можем этого достичь, мы должны этого достичь и мы этого достигнем. Однако это зависит от вас», — сказал Путин на немецком языке.

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Российский президент добавил, что Россия продолжит работу по либерализации законодательства в сфере предпринимательства и снижению административной и налоговой нагрузки на бизнес. По словам Путина, в данный момент Россия нацелена на модернизацию инфраструктурных и социальных сфер.

«Благодаря ответственной бюджетной политике сократился и дефицит федерального бюджета — до 1,5% ВВП, а в этом году будет достигнут профицит — 0,5% ВВП», — обобщил Путин успехи российской экономики.

Ранее Путин заявил, что в отмене санкций против России заинтересованы европейские страны.