Президент Австрии не увидел смысла менять поставки газа из России на американские

Президент Австрии Александер ван дер Беллен заявил, что Европе нет смысла менять поставки газа из России на американский сжиженный природный газ. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

«В последнее время существует упрек со стороны некоторых американских политиков в том, что зависимость Европейского союза от России в этом отношении слишком велика. Но при этом упускают из виду то, что американский сжиженный газ в два или три раза дороже российского газа», — сказал ван дер Беллен по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что Путин назвал Австрию главным узлом транспортировки газа из России в Европу.