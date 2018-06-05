Фондовый рынок США открылся разнонаправленно

Американский фондовый рынок открылся разнонаправленно, об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones понизился на 0,23% и составил 24 756,11 пункта.

Индекс S&P 500 поднялся на 0,18%, до 2 751,79 пункта.

Индекс электронной биржи NASDAQ вырос на 0,28% и составил 7 627,82 пункта.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, вырос на 7,46 коп., до 72,51 руб., курс доллара увеличился на 5,32 коп., до 61,98 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла по сравнению с показателем на вторник на 6,29 руб., составив 66,72 руб.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,49%, до $75,66 за баррель.

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