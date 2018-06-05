В Индии рассказали о вреде торговых барьеров

Министр торговли и промышленности Индии Суреш Прабху заявил, что введение отдельными странами односторонних барьеров в торговле способно подорвать процесс восстановления мировой экономики. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу индийского ведомства.

«Что касается недавнего цикла односторонних торговых мер и предлагаемых в этой связи ответных мер, министр заявил, что такие действия могут остановить хрупкий процесс восстановления мировой экономики», — заявили в пресс-службе.

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Он также добавил, что последствия от подобных действий могут причинить непоправимый ущерб основанной на общепризнанных правилах системе многосторонней торговли.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не могут себе позволить поражения в торговой войне.