Депутат попросил Минтранс разобраться со снижением количества авиарейсов в Крым

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик попросил Минтранс разобраться с ситуацией со снижением числа авиарейсов в Крым. Об этом сообщает RNS.

По словам депутата, одним из вариантов решения данной проблемы является снижение Симферопольским аэропортом тарифов для авиакомпаний, что позволит вернуть количество рейсов на прежний уровень.

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«Крым — это не просто территория. Это 2,5 млн человек, которые могут не знать, что через полгода кому-то из них может понадобиться операция, и им придется выложить 2-3 своих месячных зарплаты, чтобы купить билет на самолет», — подчеркнул Белик.

Ранее «Ъ» сообщил, что авиакомпании резко сократили летние планы по рейсам в Крым.