Силуанов рассказал о поддержке Промсвязьбанком попавших по санкции компании
Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что Промсвязьбанк поддержал несколько попавших под санкции компании. Об этом сообщает RNS.
«Промсвязьбанк уже оказал поддержку ряду таких предприятий, выделив...кредитные средства», — сказал Силуанов.
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Он также добавил, что для увеличения объема кредитования Промсвязьбанку нужна докапитализация.
«5 млрд рублей — это первая часть по наполнению ресурсами этого банка», — подчеркнул Силуанов.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о принятии в казну России акции Промсвязьбанка на сумму 113,393 млрд руб.