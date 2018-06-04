Силуанов рассказал о поддержке Промсвязьбанком попавших по санкции компании

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что Промсвязьбанк поддержал несколько попавших под санкции компании. Об этом сообщает RNS.

«Промсвязьбанк уже оказал поддержку ряду таких предприятий, выделив...кредитные средства», — сказал Силуанов.

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Он также добавил, что для увеличения объема кредитования Промсвязьбанку нужна докапитализация.

«5 млрд рублей — это первая часть по наполнению ресурсами этого банка», — подчеркнул Силуанов.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о принятии в казну России акции Промсвязьбанка на сумму 113,393 млрд руб.