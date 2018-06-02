Росстат назвал отрасль с самыми низкими зарплатами

Согласно данным за март 2018 года, самая низкая зарплата в России была у работающих на производстве одежды. Об этом сообщает RT со ссылкой на информацию Росстата.

В среднем их заработная плата составила 18 679 руб., год назад зарплата сотрудников на производстве была на 4% выше и составляла 19 490 руб.

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При этом, по данным ведомства, зарплата работников, задействованных на производстве кожи и кожаных изделий, составила 21 566 руб.

Ранее в Росстате сообщили о росте зарплат у самых высокооплачиваемых специалистов. Также ранее сообщалось, что реальные доходы россиян выросли на 5,7%.