ЕС инициировал дело в ВТО против КНР

Евросоюз инициировал разбирательство в ВТО из-за действующих в Китае правил по интеллектуальной собственности европейских компаний. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

«ЕС инициирует 1 июня дело в ВТО против несправедливой передачи технологий. ЕС начал разбирательство в связи с китайским законодательством, которое подрывает права интеллектуальной собственности европейских компаний», — заявили в Еврокомиссии.

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Ранее сообщалось, что США и Китай договорились о мерах по выравниванию торгового баланса.

Как отмечается, стороны решили увеличить экспорт «сельхозпродукции и энергии», а также сотрудничать в сфере защиты интеллектуальной собственности.