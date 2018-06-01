Средняя цена на нефть Urals выросла в 1,5 раза

Средняя цена нефти марки Urals за период с января по май 2018 года составила $67,91 за баррель. Об этом сообщается в материалах Минфина.

В 2017 году средняя цена на Urals в аналогичном периоде балансировала на уровне $51,29. Таким образом, цены на нефть выросли на 32,4%.

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В мае цена на нефть Urals достигла $74,86, что в 1,52 раза выше, чем в мае прошлого года ($49,14 за баррель).

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, вырос на 13,77 коп., до 72,71 руб., курс доллара увеличился на 18,68 коп., до 62,20 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла по сравнению с показателем на пятницу на 16,47 руб., составив 66,93 руб.

Стоимость нефти повышалась на 0,3%, до $77,78 за баррель по марке Brent.