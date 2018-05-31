СМИ узнали о решении En+ подготовить план по выходу из-под санкций к середине лета

Компания Олега Дерипаски En+ рассчитывает подготовить план по выходу из-под санкций США к середине лета. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на председателя совета директоров компании Грега Баркера.

«Мы просим продления действия лицензии (минфина США), чтобы дать нам время сложить части воедино и к середине лета представить властям США окончательный план», — сказал Баркер.

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Как стало известно, Баркер попросил минфин США продлить до сентября срок по продаже американскими инвесторами ценных бумаг En+ и «Русала».

Ранее сообщалось, что министерство финансов США может позволить российскому бизнесмену Олегу Дерипаске сохранить долю до 40% в компании En+.