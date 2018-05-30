Совфед одобрил закон о контрсанкциях
Совет Федерации одобрил закон о контрсанкциях. Об этом сообщает РИА «Новости».
Законопроектом предусматривается и прекращение или приостановление международного сотрудничества России и компаний с секционными странами в атомной отрасли, ракетно-двигательной отрасли и авиастроении.
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Контрсанкции будут применяться против США и других иностранных государств, которые совершают недружественные действия в отношении России.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла в окончательном чтении закон о контрсанкциях против США и иных недружественных стран.
Законопроектом предусматривается и прекращение или приостановление международного сотрудничества России и компаний с секционными странами в атомной отрасли, ракетно-двигательной отрасли и авиастроении.