Российские авиакомпании вывезут более 8 тысяч пассажиров «Саратовских авиалиний»

Российские авиакомпании должны вывезти 8,7 тыс. пассажиров авиакомпании «Саратовские авиалинии». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Росавиации.

«Перевозки пассажиров АО «Саратовские авиалинии» на рейсах других авиаперевозчиков предлагается осуществлять до 13.06.2018 включительно, так как в этот период в расчете на один рейс приходится наибольшее количество пассажиров с билетами. Общее количество пассажиров, имеющих билеты до указанной даты — около 8 700 человек», — заявили в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что власти аннулировали сертификат эксплуатанта «Саратовских авиалиний».

Как стало известно, «Саратовские авиалинии» отменили все рейсы с 30 мая.