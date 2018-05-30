Власти аннулировали сертификат эксплуатанта «Саратовских авиалиний»
Сертификат эксплуатанта авиакомпании «Саратовские авиалинии» аннулирован с 30 мая. Об этом сообщается на сайте Минтранса.
«В соответствии Федеральными авиационными правилами, после отведенного срока для устранения выявленных замечаний, 30 мая 2018 года у авиакомпании аннулирован сертификат эксплуатанта», — заявили в ведомстве.
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Ранее сообщалось, что «Саратовские авиалинии» отменили все рейсы с 30 мая.
Впоследствии Минтранс поручил Росавиации гарантировать перевозку пассажиров «Саратовских авиалиний».