Россельхознадзор ввел запрет на поставки сыра с белорусского предприятия

Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз в Россию сыра с белорусского предприятия «Пружанский молочный комбинат». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В связи с повторным выявлением натамицина в сыре, произведенного ООО «Пружанский молочный комбинат», вводятся временные ограничения на поставки продукции с указанного предприятия на территорию России», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, также ведомство вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой белорусским предприятием ООО «Покет-Пак», в связи с выявлением натамицина в белково-жировом концентрате.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор ввел ограничения на поставки продукции с белорусского предприятия «Молочные горки».