«Саратовские авиалинии» отменили все рейсы с 30 мая

Пресс-служба авиакомпании «Саратовские авиалинии» объявила об отмене всех рейсов с 30 мая, так как не получила от Росавиации официальных сообщений о дальнейшей деятельности компании. Заявление опубликовано на сайте перевозчика.

«На текущий момент, 18.00 часов 29 мая 2018 года, никаких официальных итогов решений от ведомства регулятора [Росавиации] в адрес АО «Саратовские авиалинии» не поступало. В связи с этим, авиакомпания «Саратовские авиалинии» объявляет об отмене всех авиарейсов с 30 мая 2018 года», — говорится в сообщении компании.

Реклама

В компании также заявили, что пока не подтверждают информацию о закрытии авиаперевозчика.

Ранее сообщалось, что губернатор Саратовской области Валерий Радаев обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой поддержать авиакомпанию.