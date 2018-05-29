Роструд сообщил о выплаченной зарплате сотрудникам «ВИМ-Авиа»

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» выплатила своим сотрудникам задолженность по зараплате в размере 70,9 млн руб. Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы Роструда.

Уточняется, что в ближайшее время планируется дальнейшее погашение задолженности.

«По имеющейся информации работникам авиакомпании были перечислены 70 млн 989 тыс. рублей. В ближайшее время планируется дальнейшее погашение задолженности», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что сотрудники компании «ВИМ-Авиа» выпустили заявление, в тексте которого говорится о том, что исчезновение нового генерального директора авиакомпании и его заместителя ставит под угрозу вопрос выплаты долгов по зарплате.