Штайнмайер призвал Киев не обвинять ФРГ в поддержке «Северного потока — 2»

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Украина не должна обвинять ФРГ в поддержке проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает «112 Украина».

Он также заверил, что опасения Украины являются безосновательными.

«Вы не должны нас обвинять, даже если мы говорим о «Северном потоке — 2», мы говорим также о будущем и безопасности Украины. Вы видели, у Германии есть усилия обеспечить транзит природного газа через Украину, и для этого происходят встречи также с ЕС, и я надеюсь, в будущем они принесут результат», — сказал Штайнмайер.

Ранее украинский премьер Владимир Гройсман сообщил, что российская сторона использует природный газ в качестве оружия против Евросоюза (ЕС) и Украины.