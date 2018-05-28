Минфин не разочаровался в ОФЗ для населения

Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак заявил в интервью «Газете.Ru», что министерство не разочаровалось в ОФЗ для населения.

«Нет (не разочаровались в этом инструменте). Я думаю, что он свою миссию популяризации ОФЗ как альтернативы депозита выполнил, выполняет и будет выполнять. И последние публикации Центрального банка меня, честно говоря, очень порадовали. А именно Центральный банк дал информацию в целом по ОФЗ, которых купили на 93 млрд руб. Из них на ОФЗ для населения приходится почти половина. Это означает, что число сограждан, которые начинают понимать разницу в депозите и участии в финансовом рынке растет', — сказал Сторчак.

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Он подчеркнул, что на данный момент дорабатывается план мероприятий по тому, чтобы усовершенствовать этот инструмент, а также доступ к нему.

Замминистра также добавил, что в следующем этапе «нужно идти глубже в массы».

«Мы возобновим рекламную кампанию, обязательно это сделаем. Нужно подумать, каким образом мы смогли бы учесть опыт предыдущей рекламной кампании. И нужно делать что-то большее. Попытаться охватить еще больше людей, на счетах которых сохраняются значительные ресурсы, и которые думают, что было бы более интересно и безопасно держать их в наших инструментах, чем в депозитах коммерческих банков», — подчеркнул Сторчак.

В прошлом году глава министерства финансов России Антон Силуанов сообщил, что Минфин может снизить минимальный объем покупки ОФЗ для населения.