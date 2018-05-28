Moody's положительно оценило для «Газпрома» урегулирование дела с ЕК

Международное рейтинговое агентство Moody's положительно оценило для «Газпрома» решение Еврокомиссии закрыть антимонопольное дело против компании. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на обзор Moody's.

«Еврокомиссия закрыла антимонопольное дело, что является кредитно положительным развитием событий для «Газпрома», поскольку оно устраняет неопределенность в регулировании по будущим операциям компании в Европе и не предусматривает каких-либо финансовых штрафов против компании», — заявили в агентстве.

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Ранее ЕК сообщила об урегулировании антимонопольного дела «Газпрома» и ЕС.

Как стало известно, в рамках урегулирования данного дела ЕК обязала «Газпром» обеспечить свободные поставки газа по конкурентным ценам в Центральную и Восточную Европу.