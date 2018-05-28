СМИ: власти обсуждают повышение НДС

Кабмин обсуждает повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на печатные СМИ.

Как стало известно, власти собираются прибегнуть к подобным действиям, чтобы пополнить бюджет на 2 трлн руб. в рамках майского указа президента.

Реклама

По словам нескольких источников, повышение НДС является одним из реалистичных вариантов пополнения федбюджета для выполнения указа. Помимо этого, правительство может отменить и льготную ставку НДС в 10%, заменив ее пособием.

На выполнение майского указа необходимо дополнительные 8 трлн руб. Кроме указанных мер кабмин намерен повысить пенсионный возраст, что принесет бюджету еще около 2 трлн руб.

Уточняется, что оставшиеся 4 трлн руб. будут добыты с помощью ОФЗ и временного фонда внутри бюджета, а также реформы налогообложения нефтяной отрасли.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «Газете.Ru» рассказала о средствах, которые будут выделены на выполнение майского указа президента.