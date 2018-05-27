Президент Южной Кореи рассказал о встрече с Ким Чен Ыном

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подвел итоги встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, в ходе встречи Ким Чен Ын подтвердил приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и готовность к переговорам с президентом США Дональдом Трампом.

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Он также отметил, что лидер КНДР обеспокоен политикой США и тем, смогут ли они предоставить Северной Корее твердые гарантии.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.

26 мая Ким Чен Ын встретился с Мун Чжэ Ином в демилитаризованной зоне между странами для обсуждения встречи с Трампом.