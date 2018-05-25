Французские бизнесмены подарили Путину фигурку галльского петуха

Президент движения предприятий Франции Пьер Гаттаз подарил на ПМЭФ президенту России Владимиру Путину фигурку галльского петуха синего цвета. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы рассчитываем на вас, чтобы написать это будущее. Я хотел бы подарить вам этот сувенир», — сказал Гаттаз.

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В свою очередь президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин подметил, что подарок должен быть окрашен в триколор.

«Потому что у нас цвета флага одинаковые, немного последовательность другая, но цвета одни и те же», — заявил Шохин.

Путин поддержал главу РСПП и предложил свои коррективы.

«К петуху можно добавить тогда и орла», — добавил Путин.

Ранее сообщалось, что президент России назвал Францию давним и надежным партнером России.