Путин назначил Шувалова главой ВЭБ
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего вице-премьера России Игоря Шувалова главой Внешэкономбанка (ВЭБ). Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Назначить Шувалова Игоря Ивановича председателем государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», — говорится в документе.
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Как отмечается, указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее сообщалось, что Путин предложил Шувалову возглавить ВЭБ.
23 мая источник, знакомый с ситуацией, подтвердил «Газете.Ru», что бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов станет председателем Внешэкономбанка.