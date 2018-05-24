Путин назначил Шувалова главой ВЭБ

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего вице-премьера России Игоря Шувалова главой Внешэкономбанка (ВЭБ). Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Назначить Шувалова Игоря Ивановича председателем государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», — говорится в документе.

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Как отмечается, указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что Путин предложил Шувалову возглавить ВЭБ.

23 мая источник, знакомый с ситуацией, подтвердил «Газете.Ru», что бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов станет председателем Внешэкономбанка.