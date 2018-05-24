В «Газпроме» прокомментировали решение ЕК по антимонопольному делу

Зампред правления «Газпрома» Александр Медведев заявил на ПМЭФ, что «Газпром» удовлетворен решением ЕК по антимонопольному делу. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы удовлетворены решением об урегулировании антимонопольного расследования, о котором сегодня сообщила Еврокомиссия», — сказал Медведев.

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Он также отметил, что принятое решение является самым приемлемым исходом для функционирования европейского газового рынка.

«Газпром» всегда соблюдал требования применимых положений конкурентного права ЕС и подтверждает свою приверженность соблюдать их в будущем», — добавил Медведев.

Ранее ЕК сообщила об урегулировании антимонопольного дела «Газпрома» и ЕС.

Как стало известно, в рамках урегулирования данного дела ЕК обязала «Газпром» обеспечить свободные поставки газа по конкурентным ценам в Центральную и Восточную Европу.