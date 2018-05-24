Новак анонсировал встречу Минэнерго с нефтяными компаниями по сделке ОПЕК+

Глава Минэнерго Александр Новак рассказал в кулуарах ПМЭФ, что в течение двух недель министерство намерено встретиться с российскими нефтяными компаниями, чтобы обсудить текущую ситуацию на рынке, включая сделку ОПЕК+. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы с нашими коллегами планируем встретиться на следующей неделе, может, через неделю, поговорим об этом», — сказал Новак.

Реклама

На вопрос, пойдет ли речь о будущем сделке ОПЕК+, Новак отметил, что поговорить они планируют «по всем вопросам».

Ранее Новак сообщил, что средняя цена нефти в текущем году будет выше $60.

Министр отказался прогнозировать, насколько выше цены будут, поскольку летом традиционно наблюдается рост спроса на нефть. Также глава Минэнерго предложил следить за ситуацией на рынке.