ЕК сообщила об урегулировании антимонопольного дела «Газпрома» и ЕС

«Газпром» и ЕС договорились об урегулировании антимонопольного дела. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Как стало известно, в рамках урегулирования данного дела ЕК обязала «Газпром» обеспечить свободные поставки газа по конкурентным ценам в Центральную и Восточную Европу.

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«Европейская комиссия приняла решение о наложении на «Газпром» ряда обязательств, которые касаются опасений ЕК по поводу конкуренции, и обеспечения свободных поставок газа по конкурентным ценам на газовые рынки Центральной и Восточной Европы в интересах европейских потребителей и бизнеса», — заявили в ЕК.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что ЕК планирует закрыть дело против «Газпрома».