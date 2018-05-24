Тинькофф Банк и фонд «Талант и Успех» займутся развитием инноваций и откроют Центр Разработки в Сочи

Тинькофф Банк и образовательный фонд «Талант и Успех» на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о сотрудничестве.

Документ был подписан председателем совета директоров Банка Олегом Тиньковым и руководителем фонда Еленой Шмелевой.

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Стороны договорились, что на территории инновационного центра Фонда будет открыт Тинькофф Центр Разработки, а также появятся рабочие места для специалистов в сфере высоких технологий; специалисты инновационного центра примут участие в тестировании продуктов Тинькофф; Фонд будет участвовать в образовательных проектах Тинькофф, а выпускники его программ смогут пройти стажировки и попасть на работу в Тинькофф Банк; стороны вместе будут участвовать в научно-исследовательской работе и работать над нормативно-правовой базой инноваций.

«Мы будем рады объединить усилия с Тинькофф Банком при организации прикладных исследований, необходимых для создания новых продуктов и технологических процессов в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения с участием выпускников Центра «Сириус», — заявила руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

«Сотрудничество с известным на всю страну благодаря центру «Сириус» фондом «Талант и Успех» особенно ценно для нас. Реализация совместной программы даст новый импульс не только проектам фонда и Банка, но и всей образовательной системе страны», — отметил в свою очередь председатель совета директоров Тинькофф Банка Олег Тиньков.