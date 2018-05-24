В Пенсионном фонде России рассказали о работающих столетних пенсионерах
Официальные представители Пенсионного фонда России рассказали, что на данный момент старейшими работающими пенсионерами в стране являются пять столетних россиян, передает RT.
Сообщается, что трое из работающих долгожителей проживают в Москве, еще один — в Московской области, и еще один — на территории Краснодарского края.
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По словам сотрудников фонда, за каждого из упомянутых пенсионеров в Пенсионный фонд России поступают соответствующие страховые взносы.
Ранее российский вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что не ожидает возврата России к обязательной накопительной пенсионной системе.