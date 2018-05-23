Помпео анонсировал новые санкции против России

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о планах ввести больше санкций против России, передает РИА «Новости».

«Я знаю, что значительное количество санкций было введено в рамках CAATSA, и еще больше последует», — сказал Помпео.

Он не пояснил, о каких именно санкциях идет речь.

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Ранее президент США Дональд Трамп поручил Белому дому подготовить новый пакет санкций против России из-за нарушения договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).

В поручении говорится, что государственный секретарь Майк Помпео вместе с министром финансов, министром обороны, министром торговли и директором национальной разведки должен выполнить требования, которые прописаны в разделе 1244 «С» закона о военном бюджете на 2018 год.