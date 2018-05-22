Глава МИД Венесуэлы назвал «безумием и варварством» санкции США

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреас назвал незаконными санкции, которые были введены в отношении страны американской стороной, передает Reuters.

«Это безумие, варварство и полностью противоречит международному праву», — сказал Арреас.

Ранее сообщалось о решении США расширить санкционный список в отношении Венесуэлы на фоне выборов, которые проходят в стране.

Позднее руководство Венесуэлы выпустило заявление, в котором обвинило США в попытках саботировать проведение грядущих выборов при помощи санкций, как инструмента давления. После победы действующего президента Николаса Мадуро, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты обещают предпринять дипломатические меры для восстановления демократии в Венесуэле.