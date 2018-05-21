США назвали условие для снятия санкций с Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона не снимет санкции против Ирана до реальных изменений в политике Тегерана. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы ослабим наши усилия (по санкциям) только тогда, когда увидим осязаемые, продемонстрированные, постоянные изменения в политике Тегерана», — сказал Помпео.

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Он пояснил, что на данный момент санкции будут таковы, что не позволят Ирану финансировать союзные ему силы за рубежом.

«Иран будет вынужден сделать выбор — либо поддерживать экономику в полуживом состоянии, либо продолжать тратить драгоценные ресурсы за рубежом. На то или другое у него ресурсов не будет», — добавил Помпео.

Ранее Помпео сообщил, что США будут оказывать на Иран беспрецедентное финансовое давление.