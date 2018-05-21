Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,5% и составил 2338 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,4%, до 1178 пункта.

Стоимость нефти повышалась на 0,6%, до $78,94 за баррель по марке Brent.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, вырос на 15,33 коп., до 73,17 руб., курс доллара вырос на 11,93 руб., до 61,94 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла по сравнению с показателем с показателем на пятницу на 13,46 руб., составив 66,99 руб.

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