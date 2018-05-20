Порошенко рассказал, чем «Северный поток — 2» опасен для Европы

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что газопровод «Северный поток — 2» имеет своей целью «уничтожение Европы». Об этом он написал в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

»(«Северный поток — 2») — сугубо геополитический проект Кремля, который не имеет ничего общего с экономическими и частными интересами, но направлен только на подрыв единства Европы, и в конце концов, ее уничтожение», — отметил Порошенко.

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По его словам, появление новых путей транзита газа «развяжет руки» России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Северный поток — 2» открыт для участия других стран.