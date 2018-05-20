В КНР заявили, что не станут начинать торговую войну с США

Вице-премьер Китая Лю Хэ заявил, что КНР и США не станут начинать торговую войну друг с другом, сообщает «Синьхуа».

Лю Хэ назвал свой визит в Вашингтон конструктивным и продуктивным, отметив, что Китай и США договорились не вводить пошлины в отношении друг друга благодаря ранее достигнутым соглашениям между американским президентом Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

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Он также выразил надежду на то, что стороны укрепят сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве, здравоохранении и других областях.

Ранее сообщалось, что США и Китай договорились о мерах по выравниванию торгового баланса.