Дерипаска покинул совет директоров En+

Олег Дерипаска вышел из совета директоров En+ Group. Об этом говорится в сообщении компании.

«После заседания совета его председатель официально принял отставку Олега Дерипаски из совета директоров компании, а также его обязательство не добиваться избрания в совет директоров «Русала», — заявили в En+.

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Как стало известно, место Дерипаски в совете директоров En+ займет независимый директор.

Ранее Лондонская фондовая биржа (LSE) сообщила о решении приостановить торговлю глобальными депозитарными расписками попавшей в апреле под американские санкции компании En+ Group.