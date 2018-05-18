Официальный курс евро вырос на 15 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, вырос на 15,33 коп., до 73,17 руб., курс доллара вырос на 11,93 руб., до 61,94 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла по сравнению с показателем с показателем на пятницу на 13,46 руб., составив 66,99 руб.

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Мировые цены на нефть продолжают расти в цене после преодоления отметки в $80 за баррель марки Brent. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,29%, до $79,53 за баррель.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI росла в пятницу на 0,17%, до $71,61 за баррель.