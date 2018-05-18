В ОПЕК не ожидают серьезных последствий из-за ситуации с Ираном

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что в ОПЕК не ожидают для себя серьезных последствий из-за выхода США из ядерной сделки с Ираном. Об этом сообщает РИА «Новости».

«ОПЕК в прошлом сталкивалась со многими кризисами и геополитическими ситуациями в регионе и в мире… Не думаю, что в этот раз реакция на подобные действия будет отличаться», — сказал аль-Мазруи.

Он также отметил, что ОПЕК не является политической организацией, и что в настоящее время она фокусируется на падении добычи в ряде крупных стран-производителей нефти.

Ранее сообщалось, что Иран и ЕАЭС подписали временное соглашение о зоне свободной торговли.