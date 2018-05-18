Пушков поддержал закрытие «Саратовских авиалиний»

По мнению Алексея Пушкова, главы комиссии Совета Федерации по информационной политике, «Саратовские авиалинии» были ненадежным перевозчиком. Об этом чиновник написал в своем твиттере.

«Саратовские авиалинии прекращают работу 31 мая. Одной ненадежной микрокомпанией, экономившей на подготовке пилотов и не способной обеспечить безопасность полетов, будет меньше», — написал Пушков.

Он подчеркнул, что решение о закрытии является «правильным».

Ранее руководство авиакомпании «Саратовские авиалинии» объявило об остановке деятельности предприятия. В компании не стали уточнять, с чем связано данное решение.

Также ранее Пушков пошутил о размере взноса Украины в Совет Европы.