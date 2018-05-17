Эксперт: позиция США по «Северному потоку-2» может задержать его реализацию

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко считает, что жесткая позиция США по «Северному потоку-2», в которой также просматривается протекционистский мотив, создает риски для проекта и может задержать его реализацию, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, политика сделок и избирательный протекционизм не сулят ничего хорошего с точки зрения устойчивости мировой торговли, в том числе торговли энергетическими товарами.

Как отмечает эксперт, сделка «отмена пошлин на импорт стали в обмен на «Северный поток-2» вполне вписывается в стиль текущей американской администрации, однако не факт, что Берлин ее примет. Германия последовательно поддерживает «Северный поток-2», который ей, безусловно, выгоден, а также снимает риски, связанные с вероятным ростом спроса на импортный газ в долгосрочном плане — добыча в Европе будет продолжать падать. С другой стороны, заградительные пошлины на импорт металлов — также болезненная для ЕС история.

Маринченко подчеркнул, что решения о закупках газа — это решения частных компаний, ни Германия, ни Еврокомиссия не могут вынудить частные компании закупать американский СПГ, если Газпром будет предлагать газ по более конкурентоспособной цене.

Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель месяц назад попросил ее отказаться от поддержки «Северного потока – 2».