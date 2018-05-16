В Госдуме пригрозили Кара-Мурзе ответственностью за пособничество санкциям

Журналисту Владимиру Кара-Мурзе-младшему может грозить ответственность за то, что он добивается введения ограничительных мер против России. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Исаев, передает РИА «Новости».

Накануне Госдума в первом чтении приняла законопроект об уголовной ответственности за соблюдение санкций.

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«Из мне известных людей, которые этим занимаются, это Кара-Мурза, который заявил, что добился введения акта Магнитского в восьми государствах и будет продолжать заниматься этим дальше. Но это называется явка с повинной по этому составу, если он будет принят», — сказал Исаев.

Он также допустил, что есть «еще какие-то персонажи», которые заявляют, что они составляют подобного рода списки или дают рекомендации.

Проект закона об ответственности за соблюдение санкций предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тыс. руб.