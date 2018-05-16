Китай намерен продолжить покупать у Ирана нефть после выхода США из ядерной сделки

Представитель министерства нефти Ирана Касра Нури заявил, что Китай продолжит сотрудничество с Ираном по поставкам нефти после решения США о выходе из ядерной сделки. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Да, это (обсуждение) произошло в ходе поездки (главы МИД Ирана Мохаммада) Зарифа в воскресенье в Китай, они обсудили этот вопрос с местными чиновниками», — сказал Нури.

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Он также подчеркнул, что Китай и Индия являются крупнейшими покупателями нефти Ирана.

Ранее источник сообщил, что Евросоюз собирается перейти с доллара на евро при оплате поставок нефти из Ирана.

По словам главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, страны Евросоюза договорились о выработке в течение следующих нескольких недель практических решений для поддержания и углубления экономических связей с Ираном.